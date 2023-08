Nach den erfolgreichen Probefahrten und der Auslieferung debütierte das zweite Kreuzfahrtschiff der Prima-Klasse am 10. August 2023 in Venedig.

Aufbruch zur Jungfernfahrt: Das neue Kreuzfahrtschiff von Norwegian Cruise Line

1 / 12 Die Norwegian Viva ist das zweite Schiff der Prima-Klasse von Norwegian Cruise Line. Sie verfügt über insgesamt 16 Passagierdecks. Die niedrigste für Gäste zugängliche Ebene ist Deck 5. Das höchste Passagierdeck ist Deck 20. (Norwegian Cruise Line) 1 von 12 Teilen 2 / 12 Das Schiff weist eine Länge von 294 Meter auf. Es bietet Platz für 3100 Passagiere. (Norwegian Cruise Line) 2 von 12 Teilen 3 / 12 Die Viva wird ihren Heimathafen in der Sommersaison 2023 in vier Mittelmeerdestinationen haben. (Norwegian Cruise Line) 3 von 12 Teilen 4 / 12 Ein Blick in eine Balcony Suite der Viva. Es gibt vier Balcony-Suite-Kategorien: Club Balcony Suite mit großem Balkon (Bug), Familien Club Balcony Suite, Club Balcony Suite, Club Balcony Suite (Bug) und Sailaway Club Balcony Suite. (Norwegian Cruise Line) 4 von 12 Teilen 5 / 12 Die Metropolitan-Bar mit einem LED-Wall. Hier können die Passagiere ihren Abend mit einem nachhaltigen Craft-Cocktail oder einem biodynamischen Wein beginnen oder beenden. (Norwegian Cruise Line) 5 von 12 Teilen 6 / 12 Das Penrose Atrium mit drei Ebenen. Im gläsernen Atrium befinden sich mehrere Restaurants und Lounges. (Norwegian Cruise Line) 6 von 12 Teilen 7 / 12 Ein kulinarisches Beispiel: Im Onda by Scarpetta finden die Gäste typische Pastasorten wie Spaghetti, Meeresfrüchtekreationen und Desserts. (Norwegian Cruise Line) 7 von 12 Teilen 8 / 12 The Concourse, ein Skulpturengarten im Freien von beträchtlichem Wert, das sich ebenfalls auf der Viva befindet. (Norwegian Cruise Line) 8 von 12 Teilen 9 / 12 Die Termal Suite Relaxation Area verspricht Entspannung und Ruhe. (Norwegian Cruise Line) 9 von 12 Teilen 10 / 12 Exklusiv für Personen ab 18 Jahren bietet der Vibe Beach Club herrliche Aussicht auf das Meer, einen übergroßen Whirlpool, Liegestühle und ein entspannendes Wasserspiel – ideal zum Entspannen. (Norwegian Cruise Line) 10 von 12 Teilen 11 / 12 Das La Terraza ist eine Open-Air-Lounge und ein malerischer Rückzugsort mit nach vorne gerichtetem Meerblick. (Norwegian Cruise Line) 11 von 12 Teilen 12 / 12 Der Infinity Pool für erholsame Momente. (Norwegian Cruise Line) 12 von 12 Teilen

Die Norwegian Viva legte am 10. August 2023 im Hafen von Venedig (Triest) zu ihrer Jungfernfahrt ab. Sie nimmt die Gäste auf ihrer ersten neuntägigen Fahrt mit nach Lissabon mit Zwischenstopps an einigen europäischen Badeorten, darunter Salerno an der Amalfiküste, Cannes an der Côte d’Azur und Ibiza auf den Balearen. Anschließend soll eine Reihe von weiteren Kreuzfahrten im Mittelmeer stattfinden.Die Feierlichkeiten für die Viva enden nicht mit ihrer Jungfernfahrt. Am 28. November 2023 findet in Miami die offizielle Taufe des Schiffes statt. Der mit dem Latin Grammy ausgezeichnete Künstler Luis Fonsi wird die Taufe vornehmen. Zu ihm gesellen sich Stars wie die Queen of Latin Pop, Paulina Rubio, "Saturday Night Live"-Star Marcello Hernandez und der Pedro Capó.Wie Norwegian Cruise Line (NCL) berichtet, kehrt die Viva im Mai 2024 nach Europa zurück. David J. Herrera, President von Norwegian Cruise Line: "Der Slogan der Norwegian Viva lautet ,Live it Up‘, und ich bin sicher, dass unsere Gäste genau das tun werden, nämlich das Leben voll auskosten, während sie in der Eröffnungssaison des Schiffes einige der lebendigsten Städte in Europa und der Karibik ansteuern."