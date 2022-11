Silversea

Die Silver Endeavour ist mitunter in der Arktis unterwegs.

Silversea stellt 27 neue Reiserouten der Endeavour für die Reisesaison 2024/25. Damit wird das Expeditionsangebot der Luxus-Kreuzfahrt in der Polarregion erweitert.

