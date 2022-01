Imago / Fotoagentur Nordlicht

Die MV Werften haben am 10. Januar 2022 einen Insolvenzantrag gestellt. Damit wird das Kreuzfahrtschiff Global Dream in der Werft in Wismar zunächst nicht fertig gebaut. Die Hoffnung liegt auf möglichen Käufern – das Schiff ist mit einem Preis von 1,5 Mrd. Euro kein Schnäppchen.

Der Eigner der insolventen MV Werften, Genting Hongkong, erwägt einen Insolvenzantrag. So heißt es in einer Mitteilung an die Investoren. Am Vortag hatte das Landgericht in Schwerin den Eilantrag von Genting zur Auszahlung eines Darlehens des Landes Mecklenburg-Vor