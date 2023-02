Arosa

Bei den inkludierten Landausflügen steht die Geschichte des besuchten Ortes im Vordergrund.

Jetzt können Arosa-Kunden pro Reise auch einen Ausflug erleben, den sie nicht zusätzlich bezahlen müssen. Im Premium-Tarif ist er künftig bereits inkludiert.

Arosa weitet die Leistungen des Premium-Tarifs zur Saison 2023 aus. So wird künftig ein Landausflug mit einem passenden kulinarischen Abenderlebnis an Bord in den Reisepreis inkludiert. Die Regelung gilt für Reisen mit einer Dauer von mindestens sieben Nächten.