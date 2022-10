Aida Cruises

Auch Kapstadt läuft die Aida Sol auf ihrer Weltreise an.

Aida Cruises schaltet am morgigen Donnerstag die Weltreise 2024/25 zur Buchung frei. Die Aida Sol fährt ab Hamburg für 117 Tage lang durch die Weltmeere. Ein Highlight: das bisher größte Programm in Neuseeland.

Aida Cruises schaltet am morgigen Donnerstag die Weltreise 2024/25 zur Buchung frei. Die Aida Sol fährt ab Hamburg für 117 Tage lang durch die Weltmeere. Ein Highlight: das bisher größte Programm in Neuseeland. Am heutigen Mittwoch legt die Aida Mar i