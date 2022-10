Aida

Die Aida Cosma sticht von November an im Persischen Golf in See.

Die Aida Cosma sticht in diesem Winter zum ersten Mal im Persischen Golf in See. Zum Start der Wintersaison entführt das größte Schiff der Flotte in die Welt von "1001 Nacht". Auf der anschließenden Orient-Route folgen diverse Highlights wie Omans Hauptstadt Maskat oder die Wahiba Sands.

