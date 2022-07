Turismo de Tenerife

Auf den Kanaren wird die Norwegian Sun auch Santa Cruz de Tenerife anlaufen.

Norwegian Cruise Line will die Kanaren-Abfahrten im kommenden Winter anschieben. Für Expedienten gibt es jetzt die doppelte Punktzahl im Bonusprogramm Freestyle Rewards für entsprechende Buchungen. Auch Reisen in die Karibik und nach Südamerika werden so unterstützt.