Die Celebrity Beyond sticht in See.

Noch in diesem Monat wird Celebrity Cruises zwei Webinare (Agenten-Trainings) veranstalten. Die 45-minütigen Grundlagen-Webinare werden in deutscher Sprache abgehalten

Sie finden am 14. und 23. Februar jeweils ab 8.30 Uhr statt. Als Referentin wird Annette Kalthoff, Business Development Support Celebrity Cruises, sprechen. Sie wird über die Flotte, die Routen, die Preispakete sowie über das aktuelle "Wave"-Angebot referieren und eine