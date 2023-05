Imago / Zuma Wire

Neben Shanghai steht auch Hongkong auf dem Fahrplan der Spectrum of the Seas.

Die Spectrum of the Seas wird 2024 wieder Kreuzfahrten für den chinesischen Markt anbieten. Auch die Anthem of the Seas wird in Asien eingesetzt. Wegen Corona hatte sich Royal Caribbean International aus China zurückgezogen.

Im April 2024 schickt Royal Caribbean International die Spectrum of the Seas wieder nach China. Das 4200-Passagiere-Schiff wird von Shanghai aus zu 4-