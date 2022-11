Carnival Cruise Line

Die Venezia fährt jetzt unter dem Brand "Carnival Fun Italian Style". Der gelbe Costa-Schornstein bleibt.

Carnival Cruise Line gibt die Reservierungen für die Carnival Venezia frei. Das ehemalige Costa-Schiff wird vom Juni 2023 an ab New York ganzjährig zu Kreuzfahrten auslaufen. Die Carnival Venezia startet am 29. Mai 2023 zu ihrer Transatlantik-Fahrt von Barcelona