Die Aida Prima wird zur "Wiesn": Am 24. September startet eine siebentägige Reise mit Bands wie Die Höhner und Gletscherfezzer plus zünftiger Kulinarik und Partys an Bord.

Aida Cruises holt das Münchner Oktoberfest an Bord. Bei einer Reise zu den Metropolen Westeuropas erwarten die Gäste zünftige Musik-Acts und besondere Wiesn-Erlebnisse auf der Aida Prima. Zu den auftretenden Bands gehören Die Höhner, Gletscherfezz