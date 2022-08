Die Hamburg Cruise Days haben wieder Tausende begeistert. Aber die Branche steht vor Herausforderungen.

Eine neue Kreuzfahrt-Saison steht vor der Tür. Aber: Werden die Reisen wie geplant stattfinden? Wie und wohin buchen die Kunden? Werden auch Kreuzfahrten teurer? Antworten gibt der Wissenstag Cruise auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk.

Mehr dazu

Der Verkauf von Kreuzfahrten stellt den Counter vor ganz neue Herausforderungen. Die Kunden buchen nach wie vor kurzfristig, was die Planung erschwert. Noch immer müssen Routen geändert werden, und die Hygienevorschriften sind ein Chaos. Und die Reedereien feuern gerade eine Vielzahl von Aktionen ab, um ihre Schiffe zu füllen.Neue Informationen zum Vertrieb von Kreuzfahrten liefert der nächste Wissenstag Cruise, der am 7. September auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk stattfindet. Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus Webinaren einzelner Reedereien und Live-Diskussionen mit Kreuzfahrtanbietern und Vertrieb.Konkret steht der kommende Winter auf dem Programm. Unter anderem berichten Reedereien wieund, welche Produkte – zu welchen Preisen – für die nächste Saison geplant sind.Entscheidend für die Zukunft der Kreuzfahrt ist das Thema. Zwar gehören Kreuzfahrtschiffe zu den Vorreitern bei neuen Antriebstechnologien. Aber weiß das der Kunde überhaupt?, Vice President Sustainability von Aida Cruises, und, Inhaberin des Reisebüros Passage Kontor und Vorstand der Kreuzfahrt Initiative, diskutieren über die Pläne der Branche und ihre Auswirkungen auf den Vertrieb.Expedientinnen und Expedienten können zudem spannendeverschiedener Reedereien besuchen oder am virtuellen Stand Kontakt mit den Kreuzfahrt-Profis aufnehmen. Mit dabei sind beispielsweise Norwegian Cruise Line, Ponant, Cunard, Aida und Oceania. Hier geht es zur Anmeldung.