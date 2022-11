E-hoi

Detlev Schäferjohann, CEO der E-hoi-Gruppe.

Das Kreuzfahrtportal E-hoi gibt bekannt, dass alle in Vollzeit festangestellten Mitarbeiter die volle Inflationsausgleichsprämie erhalten sollen.

Das Kreuzfahrtportal E-hoi gibt bekannt, dass alle in Vollzeit festangestellten Mitarbeiter die volle Inflationsausgleichsprämie erhalten sollen. Die E-hoi GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main hat sich entschlossen, Ihre Mitarbeiter in der aktuellen Energiekrise. Allen Fe