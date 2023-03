Butler-Service, Suitenkonzepte, Helikopterlandeplätze: Die Luxuskategorie wächst auch in der Kreuzfahrt. Was macht Sinn, was ist überflüssig? Darüber diskutiert der Wissenstag Kreuzfahrt von fvw|TravelTalk.

Das Luxussegment in der Kreuzfahrt verzeichnet seit Jahren hohe Wachstumsraten. So hoch, dass sich mittlerweile sogar Hotelgruppen wie Four Seasons, Ritz Carlton oder die Aman Group Superyachten für die kaufkräftige Klientel zulegen.Aber reichen prunkvolle Suiten, Butler-Service und Hubschrauberlandeplätze aus, um die anspruchsvollen Gäste zufriedenzustellen? Welche Bedürfnisse haben Luxuskunden wirklich, und wie erreicht man sie im Vertrieb?Darüber diskutiert der Wissenstag Kreuzfahrt am 16. März in einer Expertenrunde mit Vertretern von Hapag-Lloyd Cruises, Sea Cloud Cruises und Norwegian Cruise Line. Die US-Reederei bietet – wie viele ihrer Mitbewerber – den exklusiven Gästebereich "The Haven" und will sich so ein Stück vom Luxuskuchen sichern.Aus Sicht des Vertriebs berichtet dagegen Monika Momeni über ihre Erfahrungen. Die Inhaberin des TUI Reisebüros in Hamburg-Eppendorf hat sich seit Jahren auf Luxuskunden spezialisiert und weiß, wie man sie anspricht und betreut.Der Wissenstag Kreuzfahrt findet am 16. März 2023 von 10.00 Uhr bis gegen 12.30 Uhr auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk statt. Neben der Session zu Luxuskreuzfahrten steht auch eine Diskussion zur Nachhaltigkeit sowie Webinare von Hapag-Lloyd Cruises, Cunard, Mein Schiff und M'Ocean auf dem Programm. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung