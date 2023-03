Die Kreuzfahrt-Reedereien investieren massiv in neue Umweltkonzepte. Aber reicht das aus? Und legen die Kunden wirklich wert darauf? Der nächste Wissenstag Kreuzfahrt am 16. März wird Antworten geben.

Aida gilt als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit, seit 2018 die Aida Nova als erstes LNG-Kreufahrtschiff in Dienst gestellt wurde. Auch der Wettbewerb zieht nach: MSC bringt mit der Euribia im Sommer das zweite LNG-Schiff, und selbst das größte Schiff der Welt, die Icon of the Seas der US-Reederei Royal Caribbean, wird künftig mit Flüssiggas fahren können.Aber wo geht die Reise hin? LNG gilt als Brückentechnologie, geforscht wird an Brennstoffzellen und dem Betrieb mit Methanol. Darüber will der nächste Wissenstag Kreuzfahrt von fvw|TravelTalk am 16. März auf dem Counter Place Auskunft geben.Teilnehmen werden Hansjörg Kunze, Vice President Communications & Sustainability von Aida, Lucienne Damm, Nachhaltigkeitsmanagerin von TUI Cruises, Tina Hudnik, Mitglied des Sustainability Advisory Boards von Hurtigruten Expeditions und Professor Alexis Papathanassis von der Hochschule Bremerhaven, der sich seit Jahren wissenschaftlich mit Kreuzfahrt-Themen beschäftigt.Praktisches Produktwissen vermitteln zudem Webinare von Hapag-Lloyd Cruises, Cunard, Mein Schiff und M'Ocean. Danach folgt eine Diskussion über die Wachstumskategorie Luxus von Hapag-Lloyd, Sea Cloud und Norwegian Cruise Line mit der Reisebüro-Expertin Monika Momeni, die sich auf Luxus spezialisiert hat.Der Wissenstag Kreuzfahrt findet am 16. März 2023 von 10.00 Uhr bis gegen 12.30 Uhr auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk statt. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung