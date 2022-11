Die Azamara Onward unternimmt erneut eine Weltreise.

Meer-Wert: Das vierte Schiff der Kreuzfahrt-Reederei Azamara unternimmt auch 2025 eine Weltreise. Der Trip der Azamara Onward, der in fast 40 Länder führt, ist nun buchbar. Der Cruise Liner ist für 670 Reisegäste ausgelegt.

an Sycamore Partners verkauft wurde.



Die Kreuzfahrt-Reederei Azamara hat die World Voyage 2025 für Buchungen freigschaltet. Die 155 Nächte dauernde Tour führt an Bord der Azamara Onward ab San Diego über 37 Länder nach Southampton. Zu den Höhepunkten der Reise zählen unter anderem Hawaii, Samoa und Tonga, sowie Sydney und die neuseeländsche Stewart Island.Der Fahrplan sieht 15 Übernachtaufenthalte für intensivere Erkundungen der Destinationen vor, wie Azamara schreibt. Im Reisepreis enthalten sind mehr als ein Dutzend Events an Land, unter anderem auf Bali und in Thailand.Die Flotte von Azamara besteht mit der Azamara Quest, der Azamara Pursuit, der Azamara Journey und der Azamara Onward aus vier Schiffen. Bis zum Jahr 2021 gehörte Azamara Cruises zur Royal Caribbean Group, ehe sie