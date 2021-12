Die neuen Konditionen gelten auch für die Seashore, die gerade auf den Bahamas getauft wurde.

MSC veröffentlicht die Vertriebskonditionen für das kommende Jahr. Gegenüber 2021 ändert sich nichts Wesentliches. Schon im vergangenen Jahr hatte die Reederei das System an die Corona-Bedingungen angepasst.

MSC-Konditionen 2022 Bruttoumsatz Einzelplatz Bella/Fantastica/Aurea MSC Yacht Club < 14.999 Euro 11 % 12 % 15.000 – 39.999 Euro 12 % 13 % 40.000 – 49.999 Euro 13 % 14 % 50.000 – 59.999 Euro 14 % 15 % > 60.000 Euro 15 % 16 %

Die neuen Vertriebskonditionen von MSC für 2022 sind im Wesentlichen die alten: So erhalten die Reisebüros weiterhin elf Prozent Basisprovision ab der ersten Buchung. Ein Mindestumsatz ist nicht notwendig. Die Provisionseinstufung für das Geschäftsjahr 2022 erfolgt erneut auf Basis des MSC-Einzelplatz-Umsatzes 2019.Bereits im vergangenen Jahr hatte MSC die Provisionsstufen von drei auf fünf erhöht, um den Partnern einen schnelleren Aufstieg in die nächste Stufe zu ermöglichen. Dies gilt auch für das kommende Jahr für Neubuchungen zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2022.Die Vertriebspartner können also bei der Basisprovision bis zu 15 Prozent erreichen. Für die höherwertigen Buchungen des MSC Yacht Club gibt es sogar jeweils einen Prozentpunkt obendrauf. Extraprovisionen gibt es beim Verkauf von Zusatzleistungen über MSC Book oder über das MSC-Contact-Center.Wie bei den Vertriebskonditionen üblich gelten für die Büros mit einer Zugehörigkeit zu einer Kette oder Kooperation die jeweils vereinbarten Konditionen. Auch für Key-Account-Partner gibt es bilateral ausgehandelte Regelungen.