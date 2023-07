Get-together auf der Dachterrasse des Meliá Valencia, große Kongress-Party in der Markthalle und verschiedene Stadttouren: Der fvw|Travel Talk Kongress bietet vom 20. bis 23. September viele Gelegenheiten zur Kontaktpflege.

Hier geht's zur Anmeldung Für den fvw|TravelTalk Kongress sind noch einige Frühbuchertickets verfügbar. Sie kosten 449 statt 499 Euro. Das Ticket inkludiert den Zutritt zum Kongress, alle Ausflüge vor Ort sowie die Abendveranstaltungen. Flüge zum Sonderpreis gibt es mit Lufthansa und Eurowings ab Düsseldorf, Frankfurt und München, die Anreise kann aber auch individuell organisiert werden. Die Kongress-Website finden Sie unter diesem Link . Dort gibt es auch Informationen über Flüge und Hotels.

Mit einem von der TUI gesponserten Cocktail-Empfang beginnt am 20. September um 21 Uhr auf derdas Event – insgesamt der 25. fvw|TravelTalk Kongress. Bei Musik, kühlen Getränken und Finger Food mit Aussicht auf die Stadt wird dies ein zwangloser Begrüßungsabend für die deutschen, spanischen und internationalen Teilnehmer.Am 21. September findet, gesponsert von der Deutschen Bahn, am Abend die großeValencia statt. Der Mercado Central ist ein beeindruckendes historisches Gebäude mit Schmiedeeisen-Konstruktion und Fenstern mit Glasmalereien.Das Jugendstil-Gebäude wird exklusiv für die Kongressteilnehmer geöffnet. An einzelnen Marktstände am zentralen Platz der Markthalle wird es ein Buffet geben, anschließend Musik. Die Gastgeber, das Fremdenverkehrsamt Turespana und die Stadt Valencia, wollen so das Flair und die Gastronomie der Stadt erlebbar machen.Am 22. September starten dienach den interaktiven Sessions am Morgen und dem Mittagessen im Meliá Hotel. Dabei können die Gäste sportlich– die Deutsche Bahn unterstützt auch hier – die Stadt erkunden und entlang des ehemaligen Flussbettes und jetziger Parkanlage bis zum Meer bis zur Cuidad des las Artes y Ciencias fahren. Die Stadt der Künste und der Wissenschaften ist ein kultureller und futurisch gestalteter Gebäude- und Parkkomplex und das neue Wahrzeichen der Stadt.Neben Fahrrädern stehen– gesponsert von der TUI – bereit, um auf Entdeckungstour zu gehen. Angeboten werden aber auch Touren durch die Stadtmit einem Guide.