Die spanische Hotelgruppe vergibt erstmals den Iberostar Sustainability Award an Veranstalter und Reisebüros. Nun steht fest, welche Unternehmen es in die Endrunde geschafft haben. Wir stellen die Finalisten und ihre Konzepte in Videos vor.

–

DER Touristik

–

Hotelplan

–

FTI Group

– Das

Screenshot

Die Website von Fair Away Travel

–

LCC Grünes Reisebüro

–

Fairweg

–

Fairactions

Mehr dazu

Mehr dazu

Mehr dazu

Mit dem Preis will Iberostar Unternehmen aus dem D/A/CH-Raum für deren eigenes Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit auszeichnen. "Wir setzen uns nicht nur selbst hohe Standards, sondern wollen auch unsere Partner ermutigen und inspirieren, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt so viele großartige Initiativen, denen wir auf diesem Weg Visibilität verschaffen wollen", sagt Vertriebsdirektor Finn Ackermann.Die Finalisten in den beiden Kategorien werden in Videos vorgestellt, in denen Geschäftsführer und die Verantwortlichen für Nachhaltigkeit ihre Konzepte präsentieren.DER TouristikHier geht es zum Video:Hotelplan GroupHier geht es zum Video:FTI GroupHier geht es zum Video:Fair Away TravelVideo folgt Ende August, hier ein Bild der Website.LCC Grünes ReisebüroHier geht es zum Video:FairwegHier geht es zum Video:FaircationsHier geht es zum Video:Vergeben wird der Award von einer Jury, der, Präsident des Branchenverbands BTW,, Professor an der Hochschule Harz,, Vice-Chairman & Chief Sustainability Officer Iberostar, und, Sustainability Officer Director Emea Iberostar, angehören. Die Kriterien für die Auszeichnung finden Sie unter diesem Link Die Gewinner in den beiden Kategorien erhalten Zuschüsse von Iberostar, mit denen nachhaltige Reisen beworben werden. Außerdem werden sie auf eine Reise von Iberostar zu deren Nachhaltigkeitsprojekten eingeladen. Die Gewinner werden auf dem, der vom 20. bis 23. September in Valencia stattfindet ausgzeichnet. Gloria Fluxà wird dort eine der Rednerinnen sein.