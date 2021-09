Die Chefredakteure Sabine Pracht und Klaus Hildebrandt bei der Moderation.

Um 10.00 Uhr beginnt der zweite Tag des fvw|TravelTalk Kongress. Sie können sich weiterhin anmelden. Es geht um Luftfahrt, Veranstalter und Kreuzfahrt sowie die Weiterentwicklung im Online-Vertrieb. Außerdem gibt es weiter Webinare für Reisebüros und eine Reisemesse.

Future Week 2021: Bilder vom fvw|TravelTalk Kongress

1 / 17 Willkommen beim diesjährigen fvw|TravelTalk Kongress mit Chefredakteurin Sabine Pracht und Chefredakteur Klaus Hildebrandt. (FVW Medien/ES) 1 von 17 Teilen 2 / 17 Noch bis Freitag kann das Programm unter fvw.de/kongress-tv verfolgt werden. (FVW Medien/ES) 2 von 17 Teilen 3 / 17 Leila Summa, Gründerin und Geschäftsführerin, Play to change, spracht über Werkzeuge für die unternehmerische Zukunft. (FVW Medien/ES) 3 von 17 Teilen 4 / 17 Bei den Counter Days diskutierten am Mittwoch zum Comeback der Fernreisen: Anita Nightingale (Director Europa, Barbados Tourism Marketing), Janina Langenbacher (PromPerú), Mary Wan Mering (Sarawak Tourisms Board), Cristian Metuer (Visit USA) sowie Georg Kern (fvw|TravelTalk). (FVW Medien/ES) 4 von 17 Teilen 5 / 17 Vor den Talks gibt es letzte Einweisungen von der Technik. (FVW Medien/ES) 5 von 17 Teilen 6 / 17 Gloria Fluxà, Vice Chairman & Chief Sustainability Officer, Iberostar Group, spracht darüber, dass Unternehmen auch in der Krise ihre langfristigen und nachhaltigen Ziele im Blick behalten sollten. (FVW Medien/ES) 6 von 17 Teilen 7 / 17 Stefan Eßer, Regional Director Central Europe International SOS, gab eine Übersicht, wo die Herausforderungen bei aktuellen Reisen liegen. Moderatoren waren Rita Münck und Jochen Eversmeier. (FVW Medien/ES) 7 von 17 Teilen 8 / 17 Jochen Eversmeier und Rita Münck bei der Moderation. (FVW Medien/ES) 8 von 17 Teilen 9 / 17 Weitere Referenten beim Thema "neues Reisen" waren Mathias Jakobi, Area Manager Central Europe Iata, und Christian Warneck, Vice President Safe Travel Ecosystem Amadeus. (FVW Medien/ES) 9 von 17 Teilen 10 / 17 fvw-Chefredakteurin Sabine Pracht moderierte an Tag 1 des Kongresses. (FVW Medien/ES) 10 von 17 Teilen 11 / 17 Chefredakteur Klaus Hildebrandt zwischen zwei Moderationen. (FVW Medien/ES) 11 von 17 Teilen 12 / 17 Redakteurin Bianca Wilkens diskutierte am ersten Tag der Counter Days mit Arthur Hsieh, Director Frankfurt Branch, Taiwan Tourism Bureau, und Eva Seller, Regional General Manager Continental Europe, Tourism Australia. (FVW Medien/ES) 12 von 17 Teilen 13 / 17 Redakteur Jochen Eversmeier sprach über den neuen Reisesicherungsfonds mit Carsten Dreyer, Head of Sales & Marketing, TAS Touristik-Assekuranz-Service, Frank Hütten, Rechtsanwalt, Noll Hütten Dukic Rechtsanwälte, Thomas Marloh, Abteilungsleiter Kautionsversicherung, R+V Versicherung und Claus-A. Schlünken, Senior Account Manager Credit Solutions, Aon Deutschland. (FVW Medien/ES) 13 von 17 Teilen 14 / 17 Redakteur Jochen Eversmeier vor der Kamera. (FVW Medien/ES) 14 von 17 Teilen 15 / 17 Die technische Installation im TV-Studio ist beachtlich. (FVW Medien/ES) 15 von 17 Teilen 16 / 17 Chefredakteurin Sabine Pracht und Redakteur Jochen Eversmeier (FVW Medien/ES) 16 von 17 Teilen 17 / 17 Blick durch die Kamera (FVW Medien/ES) 17 von 17 Teilen

Reisemesse ist geöffnet

Messestände anschauen. Klicken Sie hierfür links im Menü auf "Aussteller". Hier können Sie wahlweise die einzelnen Hallen anschauen oder sich nach Lust und Laune durch die Aussteller klicken.

Für Webinare und Masterclasses anmelden. Registrieren Sie sich bereits jetzt im Timetable für die Webinare der Aussteller und die Masterclasses am Freitag (3. September). Sie erhalten umgehend eine Bestätigung per E-Mail und rechtzeitig vor Beginn noch einen Reminder.

Profil für Visitenkarte vervollständigen. Das erleichtert den Austausch mit den Ausstellern und ist die Eintrittskarte für unser Gewinnspiel.

Gewinne durchstöbern. Auch dieses Mal gibt es wieder tolle Sachpreise, Aufenthalte und noch vieles mehr zu gewinnen! Klicken Sie sich schon jetzt durch die über 50 Gewinne unserer Aussteller.

Der zweite Kongresstag wird eingeleitet von LH-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister, der zur neuen Normalität in der Luftfahrt spricht. Markus Heller von Dr. Fried & Partner stellt eine Studie über den Transformationsprozess bei Veranstaltern vor. Am Nachmittag diskutieren Marc Al-Hames (Holidaycheck), Dominik Faber (Check 24 Reisen) und Boris Raoul (Invia Group) über die Weiterentwicklung des Online-Vertriebs.Weitere Referenten sind AIC-Geschäftsführer Andreas Diederich, Iata-Generalsekretär Willi Walsh, Googles Chief Evangelist Nicolas Darveau-Garneau, Digitalexperte Thomas Müller, Finanzanalyst Daniel Röska, Carnival-Chef Arnold Donald, Mandar Vaidya (Oyo Vacation Homes) und der Mindset-Coach Sebastian Wächter.Die Anmeldung ist unter fvw-kongress.de weiterhin möglich. Am Freitag finden zweizum Thema Unternehmensentwicklung (Innovation Natives) und Digitalmarketing (Google) statt.Außerdem laufen die Webinare und Talks im Rahmen desweiter. Dabei geht es heute um den Kreuzfahrtverkauf und um Azubis im Reisebüro. Die Webinare unserer Partner bieten spannende Zielgebiets- und Produktinfos für den Neustart der Touristik. Auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartenim Wert von 30.000 Euro, darunter eine Flusskreuzfahrt mit Emerald Cruises in Europa oder Südostasien oder drei Nächte im Hotel Palazzo Versace in Dubai. Sie sind noch nicht angemeldet? Hier können Sie sich kostenfrei registrieren und dabei sein.Wir übertragen Counter TV zudem auf fvw.de im Livestream. Die Messe ist weiter für Sie geöffnet . Nach erfolgtem Login gelangen Sie direkt in die Lobby. Das erwartet Sie: