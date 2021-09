Die Future Week 2021 läuft auf Hochtouren! Bei den Counter Days können Sie die Talks und Webinare hier live verfolgen. Und: Sie können sich weiterhin für die Webinare anmelden und tolle Gewinne ergattern.

Future Week: Live-Talks und Webinare am 1. September 2021



Die Webinare unserer Partner bieten spannende Zielgebiets- und Produktinfos für den Neustart der Touristik. Und das Beste: Auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten Gewinne im Wert von 30.000 Euro, darunter eine Flusskreuzfahrt mit Emerald Cruises in Europa oder Südostasien oder drei Nächte im Hotel Palazzo Versace in Dubai.

Die Webinare unserer Partner finden Sie hier . Sie sind noch nicht angemeldet? Hier können Sie sich kostenfrei registrieren und dabei sein. Ergänzend zu den Webinaren gibt es Talks der Redaktion mit Experten im Counter TV. Darin geht es um die Perspektive von Fernreisen und Kreuzfahrten, um Social Media und um das hybride Reisebüro.

Eine Übersicht des Programms finden Sie hier

Der fvw|TravelTalk findet ganztägig am 1. und 2. September statt. Der Kongress wird ergänzt um die Counter Days speziell für Reisebüros mit dem Schwerpunkt Traum- und Fernreisen am 31. August sowie die zwei Masterclasses am 3. September.

Hier kommen Sie zum Programm des Kongresses

Messe ist geöffnet

Am ersten Tag geht es unter anderem um die neue Kundengeldabsicherung, die im November startet, um Innovation, New Work und um einen Blick ins Silicon Valley. Neue Ideen präsentieren die Jung-Unternehmer im Start-up-Forum. Außerdem küren wir die Gewinner unseres Wettbewerbs Top unter 30.