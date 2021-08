Gloria Fluxá ist eine Vorkämpferin für eine nachhaltige Tourismusentwicklung.

Die spanische Hotelgruppe Iberostar verfolgt seit Jahren ein umfassendes Nachaltigkeitsprogramm. Vice Chairman und Chief Sustainability Officer Gloria Fluxá wird beim fvw|TravelTalk Kongress erläutern, warum Unternehmen auch in schwierigen Zeiten an ihren langfristigen Zielen festhalten sollten.

Mit dem Programm "Wave of Change" hat sich das vor allem in Spanien, in Mexiko und der Karibik stark vertretene Familienunternehmen Iberostar mit Sitz in Palma de Mallorca langfristige Ziele gesetzt.Der Hotelbetrieb soll bis 2025 abfallfrei und bis 2030 kohlenstoffneutral arbeiten, nachdem Einwegplastik bereits verbannt wurde. Die in den Restaurants servierten Fische und Meeresfrüchte sollen bis 2025 komplett aus einem nachhaltigen und verantwortungsvollem Fang und Aufzucht stammen.Auch für die Ökosysteme in der Nähe der Hotels setzt sich das Unternehmen ein, etwa durch die Verwendung erneuerbarer Energien und durch Meeres- und Naturschutzprogramme.Die Tourismusbranche und speziell die Hotellerie hätten eine einzigartige Chance, den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft zu gestalten, meint Gloria Fluxá. Die Tochter des Gründers Miguel Fluxá treibt in dem Unternehmen die Agenda 2030 mit dezidierten Nachhaltigkeitszielen voran.Fluxá, die zum Forum "Young Global Leaders" des World Economic Forum gehört, wird beim fvw|TravelTalk Kongress über die Bedeutung langfristiger Unternehmensziele und Nachhaltigkeit im Tourismus sprechen.Iberostar betreibt mehr als 100 Hotels in 16 Ländern. Zur Gruppe gehört die Tochtergesellschaft World 2 Meet (W2M), die eine Incoming-Agentur, eine Bettenbank, einen spanischen Reiseveranstalter und die neu gegründete Airline W2Fly umfasst.