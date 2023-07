Neben dem Flug ist die Unterkunft bei einem Urlaub ein wesentlicher ökologischer Faktor. Die Hotelgruppe Iberostar gilt als Vorreiter bei der Nachhaltigkeit und will bis 2030 eine CO 2 -Neutralität erreichen. Co-Chairman Gloria Fluxà spricht beim fvw|TravelTalk Kongress über den Wandel der Ferienhotellerie.

Beim fvw|TravelTalk Kongress, der vom 20. bis 23. September in Valencia stattfindet, wird Fluxà berichten, wie sie ihr Programm umsetzt, wie sich die Kundenansprüche ändern und wie generell die Ferienhotellerie mehr Verantwortung für einen nachhaltigen Tourismus übernehmen kann.

Innerhalb des Unternehmens mit Zentrale auf Mallorca setzt sich Gloria Fluxà als Co-Chairman und Chief Sustainability Officer maßgeblich für die Nachhaltigkeitsstrategie ein. Die Gruppe beschäftigt ein eigenes Team von Wissenschaftlern. Beim fvw|TravelTalk Kongress, der vom 20. bis 23. September in Valencia stattfindet, wird Fluxà berichten, wie sie ihr Programm umsetzt, wie sich die Kundenansprüche ändern und wie generell die Ferienhotellerie mehr Verantwortung für einen nachhaltigen Tourismus übernehmen kann.

Beim Kongress wird zudem erstmals der Iberostar Sustainability Award verliehen. Hiermit zeichnet die Hotelgruppe eigene Nachhaltigkeitsprojekte von Reisebüros und Veranstaltern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.

Die spanische Hotelgruppe, die mehr als 100 Häuser in 16 Ländern betreibt, setzt sich seit geraumer Zeit für einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Tourismus ein, der die Ökosysteme in den jeweiligen Zielregionen schützt.Dafür hat das Familienunternehmen 2017 das Programm " Wave of Change " ins Leben gerufen.