Der fvw|TravelTalk Kongress wird wieder aus dem Studio in der Hamburger Redaktion übertragen. Einige Speaker werden vor Ort sein.

Der fvw Kongress als etabliertes Forum für die strategischen Zukunftsfragen, die Counter Days als praxisnahe Wissensplattform – dieses Jahr finden beide Events virtuell in einer Woche vom 31. August bis 3. September statt. Unter anderem geht es um die Zukunft verschiedener Branchensegmente.

Programm und Anmeldung Kongress kostet 49 Euro (plus MwSt). Damit kann man an allen Programmpunkten am 1. und 2. September teilnehmen. Die Teilnahme an den Counter Days Traum- und Fernreisen am 31. August und am Counter TV während der Kongresstage ist kostenfrei, ebenso die Teilnahme an den Webinaren an allen drei Tagen.

Der fvw | TravelTalk Kongress blickt am 1. und 2. September über die derzeitigen Themen hinaus: Wie werden kontaktloses Reisen und neue medizinische Anforderungen den Urlaub verändern? Wie können Unternehmen lernen, innovativ zu sein? Wie verändert die Digitalisierung die Führung in Unternehmen?In Live-Talks werfen wir einen Blick auf die Veränderungen in den wichtigen Segmenten Luftverkehr, Kreuzfahrt, Veranstalter, Business Travel, Fewo-Markt und Online-Reisebüros. Top-Manager wie Lufthansa-Vorstand, Chef der weltgrößten Kreuzfahrtreederei Carnival mit Marken wie Aida, Costa und Cunard, und, Chef der indischen Gruppe Oyo Vacation Homes mit Marken wie Belvilla, Traum-Ferienwohnungen, Dancenter und TUI Ferienhaus eine Größe im Fewo-Geschäft, werden dabei sein. Die Geschäftsführer großer Online-Reisebüros diskutieren, ob die OTA die Gewinner der Krise sind und wie sie sich weiterentwickeln.Dazu gehören der langjährige SAP-Entwicklungsleiter und Innovationsstrategeder seit 20 Jahren im Silicon Valley lebt und die Technologie-Trends einordnet, undvon der Beratung Fried & Partner. Er stellt eine Studie vor, wie Veranstalter ihr Geschäft neu ausrichten müssen.Die ehemalige Facebook- und Xing-Managerinvermittelt, wie Mittelständler die Werkzeuge der Tech-Giganten für sich nutzen können., Gründer der Digitalagentur Rainmaker, beschreibt, wie mehr Tourismuseinnahmen in den Destinationen bleiben können und Reisen so nachhaltiger wird. Eine Session dreht sich um den neuen Reisesicherungsfonds und die Frage, wie mittelständische Veranstalter künftig ihre Kundengeldabsicherung regeln.Der zweitägige Kongress wird ergänzt um die Counter Days speziell für Reisebüros mit dem Schwerpunkt Traum- und Fernreisen am 31. August. An allen drei Tagen gibt es parallel zum Kongress TV ein Counter TV mit praxisnahen Themen, etwa zum Verkauf von Fernreisen und Kreuzfahrten und zum Social-Media-Marketing.An allen drei Tagen findet eine Reisemesse statt. Wie bei den Counter Days im Frühjahr, können Touristikprofis Termine an den Ständen vereinbaren. Die Ausstellung mit dem Schwerpunkt Fern- und Traumreisen des ersten Tages bleibt auch während der beiden folgenden Kongresstage geöffnet. Dann kommen noch weitere Aussteller aus dem Bereich Travel Technology in einer eigenen Halle hinzu.An allen drei Tagen gibt es Webinare, etwa von Fernreise-Destinationen in der Karibik und den USA, Kreuzfahrtreedereien wie Aida, TUI Cruises, NCL und Scenic Luxury Cruises sowie von Travel-Tech-Anbietern.