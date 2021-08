Privat

Das sind unsere Gäste beim Counter Days Talk am 2. September, 16.30 Uhr: Dirk Aufermann, Maxine Sophie Lengers und Mario Mamic.

Was macht die Ausbildung in einem Reisebüro sexy? Wie lassen sich junge Menschen für die Touristik begeistern? Um diese Fragen dreht sich der Talk am 2. September, 16.30 Uhr, bei unserer Future Week mit Counter Days und fvw|TravelTalk Kongress.