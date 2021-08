Andreas Diederich, hier beim Kongress 2020, ist Geschäftsführer von AIC. Das Kölner Unternehmen betreibt Service-Center, auch für bekannte Marken der Reisebranche.

Die Teilnahme am fvw|TravelTalk Kongress ist nun noch einfacher. Service-Center Betreiber AIC ist Hauptsponsor des Events am 1. und 2. September und stellt im Rahmen der Partnerschaft 500 Tickets zur Verfügung. Das Programm steht unterdessen weitgehend fest.

Hier geht es zur Anmeldung Kongress am 1. und 2. September reservieren. Die Teilnahme an den Counter Days Traum- und Fernreisen am 31. August und am Counter TV während der Kongresstage ist ebenfalls kostenfrei, ebenso die Teilnahme an den Webinaren an allen drei Tagen.

Top-Manager aus dem In- und Ausland dabei

Zum Event-Abschluss: Vor und hinter den Kulissen des fvw Kongress 2020

1 / 25 Die fvw-Chefredakteure Klaus Hildebrandt und Sabine Pracht führten an allen vier Tagen durch das Programm des fvw Kongress 2020. Coronabedingt wurde das bekannte Branchen-Event in eine virtuelle Veranstaltung umgewandelt. Statt Messe und Kongress in Köln bot FVW Medien Touristiker-TV aus Hamburg. (Christan Wyrwa) 1 von 25 Teilen 2 / 25 Wo zuvor ein Teil des FVW-Medien-Teams seine Schreibtische hatte, entstand ein hoch professionelles TV-Studio. (Christan Wyrwa) 2 von 25 Teilen 3 / 25 Redakteur Oliver Graue in der Maske. (Christan Wyrwa) 3 von 25 Teilen 4 / 25 Am dritten Kongresstag ging es unter anderem um Lobby-Arbeit: Georg Ehrmann (links oben) von der Beratung Beust & Coll. erkärte im Gespräch mit fvw-Chefredakteurin Sabine Pracht und Redakteur Oliver Graue, worauf es dabei ankommt. (Christan Wyrwa) 4 von 25 Teilen 5 / 25 Zum Thema Lobby-Arbeit wurde anschließend hitzig diskutiert. Mit dabei (von links nach rechts und von oben nach unten): Norbert Fiebig (DRV), Jochen Szech (ASR), Benedikt Esser (RDA), Marija Linnhoff (VUSR), Matthias von Randow (BDL), Gabriele Hiller-Ohm (SPD) und Markus Tressel (Bündnis 90/Die Grünen). (Christan Wyrwa) 5 von 25 Teilen 6 / 25 An einer weiteren Zoom-Runde zum Thema "Serviceentgelte im Reisebüro" nahmen teil: Carina Lübbehusen (Reiseland Garrel und Bad Zwischenahn), Sabine Gnyp (Raiffeisen-Tours RT Reisen), Michael Faber und Alexander Mirschel (Tourismuszukunft) (im Uhrzeigersinn). (Christan Wyrwa) 6 von 25 Teilen 7 / 25 Auch mit dabei: Karina Kaestner, Leiterin Partnermanagement DB Vertrieb im Video-Chat mit fvw-Chefredakteurin Sabine Pracht. (Christan Wyrwa) 7 von 25 Teilen 8 / 25 fvw-Chefreporterin Christiane von Pilar begrüßte ihre Gäste live vor Ort ... (Christan Wyrwa) 8 von 25 Teilen 9 / 25 Christiane von Pilar diskutierte mit Felix Eichhorn (Aida Cruises), Wybcke Meier (TUI Cruises), Bettina Zwickler (Passage-Kontor) und Maik Schlüter (Oceania Cruises) die neuen Konzepte der Kreuzfahrt. (Christan Wyrwa) 9 von 25 Teilen 10 / 25 Aida-Cruises-Chef Felix Eichhorn will möglichst bald mit seinen Schiffen wieder in See stechen. Noch besteht eine coronabedingte Betriebspause. (Christan Wyrwa) 10 von 25 Teilen 11 / 25 Auch an Kongress-Tag vier gilt in den Räumen von FVW Medien: Ruhe, bitte! (Christan Wyrwa) 11 von 25 Teilen 12 / 25 Tag vier startete mit der Business-Travel-Session, moderiert von den fvw-Experten Oliver Graue und Martin Jürs. (Christan Wyrwa) 12 von 25 Teilen 13 / 25 fvw-Redakteur Jochen Eversmeier betreute die Sessions aus dem Bereich IT. (Christan Wyrwa) 13 von 25 Teilen 14 / 25 Andreas Diederich, Chef von AIC Service und & Call Center, erklärte der Branche live im fvw-Studio, warum die Dienstleistungen eines externen Call Centers gerade auch in Krisenzeiten sinnvoll sind.. (Christan Wyrwa) 14 von 25 Teilen 15 / 25 Am Donnerstagnachmittag ging es in englischer Sprache weiter. Mit dabei: Finn Ackermann, Global Commercial Director von Iberostar Hotels & Resorts, hier im Gespräch mit fvw-Redakteurin Bianca Wilkens. Das Thema: Nachhaltigkeit in herausfordernden Zeiten. (Christan Wyrwa) 15 von 25 Teilen 16 / 25 fvw-Chefredakteur Klaus Hildebrandt: Immer mit viel Spaß bei der Sache. (Christan Wyrwa) 16 von 25 Teilen 17 / 25 Die Kongress-Macher von FVW Medien im Studio: Kim Soltau und Fynn Osterloh besprechen letzte Änderungen am Regieplan. (Christan Wyrwa) 17 von 25 Teilen 18 / 25 fvw-Chefreporterin Rita Münck begrüßte den Keynote-Speaker des vierten Kongress-Tags: Eurowings-CEO Jens Bischof. (Christan Wyrwa) 18 von 25 Teilen 19 / 25 Eurowings-Chef Jens Bischof stellte sich den Fragen des Publikums, die zuvor bei fvw-Chefredakteur Klaus Hildebrandt eingegangen waren. Um auch im Studio coronakonform zu arbeiten und auf Masken verzichten zu können, wurde zwischen den beiden eine Plexiglaswand aufgestellt. (Christan Wyrwa) 19 von 25 Teilen 20 / 25 Auch Ryanair mischte bei der Airline-Session am vierten Tag mit – per Video-Botschaft von Marketing-Chef Dara Brady. (Christan Wyrwa) 20 von 25 Teilen 21 / 25 Zum Abschluss des Events führte Matthias Hansen von der Airline-Beratung Prologis (hinten links) durch eine Pro- und Contra-Diskussion mit Vertretern von Easyjet, Eurowings, Sun Express und Condor. (Christan Wyrwa) 21 von 25 Teilen 22 / 25 Sie debattierten zum Abschluss des fvw Kongress 2020 live in Hamburg über Sinn und Unsinn von Staathiflfen und die Zukunft der Airline-Branche: Matthias Hansen (Moderator, Prologis), Stephan Erler (Easyjet), Peter Glade (Sun Express), Jens Bischof (Eurowings) und Christoph Debus (Condor). (Christan Wyrwa) 22 von 25 Teilen 23 / 25 Ende gut, alles gut: Für die Hauptmoderatoren Klaus Hildebrandt und Sabine Pracht gab es am Donnerstagabend ein großes Dankeschön und Blumen vom FVW-Medien-Geschäftsführer Ingo Becker. (Christan Wyrwa) 23 von 25 Teilen 24 / 25 Ohne sie wäre nichts gewesen, wie es war: die Macher hinter den Kulissen. Dazu gehörten Fynn Osterloh (links) und Kim Soltau (Mitte) aus der fvw-Event-Abteilung, Stephan Weisbarth (Zweiter von links) und Kollegen von Dreimeister Veranstaltungstechnik aus Köln, und ganz viele weitere fleißige Mitarbeiter der FVW Medien. VIELEN DANK an alle! (Christan Wyrwa) 24 von 25 Teilen 25 / 25 ... und das ganz bestimmt und hoffentlich bald! (Christan Wyrwa) 25 von 25 Teilen

AIC war bereits im vergangenen Jahr beim Kongress als Sponsor dabei und baut das Engagement in diesem Jahr nochmal aus. Die 500 Freitickets werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.Das Programm des fvw|TravelTalk Kongresses steht inzwischen weitgehend fest. Inhaltlicher Kern ist, wie Unternehmen sich nach den harten Monaten in Zukunft neu aufstellen müssen. Was ändert sich wirklich nach der Pandemie? Wie können Unternehmen Innovationen treiben und von digitalen Giganten lernen? Was kommt auf einzelne Bereiche wiezu? Das Event wird als Kongress TV gestreamt, einige Speaker werden aber im Hamburger Studio auftreten.Der fvw|TravelTalkfindet ganztägig am 1. und 2. September statt. Er wird ergänzt um die Counter Days speziell für Reisebüros mit dem Schwerpunktam 31. August. An allen drei Tagen gibt es ein Counter TV mit praxisnahen Themen, etwa zum Verkauf von Fernreisen und Kreuzfahrten und zum Social-Media-Marketing. Am 3. September sind darüber hinausgeplant.Wichtige Redner stehen inzwischen fest., Chef der weltgrößten Kreuzfahrtreederei Carnival (unter anderem Aida, Costa, Cunard), spricht im Live-Talk über die Chancen und Herausforderungen der Kreuzfahrt für die nächsten Monate. Lufthansa-Vorstandwird seine Sicht über die Zukunft der Airlines teilen., CEO von Oyo Vacation Homes, mit Marken wie Belvilla, Dancenter, Traum-Ferienwohnungen und TUI Ferienhaus, fokussiert sich auf den boomenden Fewo-Markt und die Pläne des indischen Hotel-Riesen Oyo.Die Chefs der drei führenden Reiseportale Check 24 Reisen, Holidaycheck und Invia,diskutieren, wie die Onliner sich in diesen unruhigen Zeiten weiterentwickeln. Um Business Travel geht es in einer Debatte mit(BCD Travel),(Comtravo),(LCC) und(Travelperk). Das Sunny-Cars-Duospricht über innovatives Denken,(Play to change, Ex-Facebook) darüber, wie auch Mittelständler die Methoden der Tech-Giganten für sich nutzen können.Experten von Amadeus, der Iata und aus der Medizin zeigen, wie das Reisen in Zukunft aussehen wird.von der Beratung Fried & Partner stellt eine Studie zur Transformation der Veranstalter vor, Analystvon Bernstein Research zeigt, wie der Finanzmarkt die nun hoch verschuldete Touristik bewertet.An allen drei Tagen findet eine Reisemesse statt. Wie bei den Counter Days im Frühjahr können Touristikprofis Termine an den Ständen vereinbaren. Die Ausstellung mit dem Schwerpunktdes ersten Tages bleibt auch während der beiden folgenden Kongresstage geöffnet. Dann kommen noch weitere Aussteller aus dem Bereichin einer eigenen Halle hinzu, die bei früheren fvw Kongressen ebenfalls immer stark vertreten waren.An allen drei Tagen gibt es Webinare, etwa von Fernreisedestinationen in der Karibik und den USA, Kreuzfahrt-Reedereien wie Aida, TUI Cruises, NCL und Scenic Luxury Cruises sowie von Travel-Tech-Anbietern.