Der Luftverkehr soll bis 2050 CO2-neutral werden. Wie sehr drängt die Zeit? Kann das gelingen und wenn ja, wie? Darüber wird ein Experten-Panel auf dem fvw|TravelTalk Kongress in Valencia diskutieren.

Thomas Ellerbeck , Chief Sustainability Officer der TUI Group

, Chief Sustainability Officer der TUI Group Rainer Klee, Gründer und CEO von Aerticket, Flug-Consolidator aus Berlin

Gründer und CEO von Aerticket, Flug-Consolidator aus Berlin Jan Pechstein , Head of Corporate Emissions Management and Sustainable Aviation Fuels & First Officer A320, Lufthansa Group

, Head of Corporate Emissions Management and Sustainable Aviation Fuels & First Officer A320, Lufthansa Group Carl Schellemann, General Manager Germany, Air France-KLM

Das Ziel, das sich die Luftfahrtbranche gesteckt hat, ist zwar zeitlich noch weit entfernt, aber es ist immens – und es ist zukunftsweisend: Fliegen und damit auch die Urlaubsflugreise müssen nachhaltiger werden, damit beides salonfähig bleibt und Tourismus als Branche weiter Bestand hat und Existenzen weltweit sichert.Wie wichtig die Klimaschutzziele in der Luftfahrt sind, wer das Thema wie angeht und welche Lösungen wann kommen, darüber werden wir auf dem fvw|TravelTalkKongress in Valencia diskutieren. Am 21. September 2023 werden folgende Gäste auf der Bühne im Meliá Hotel Valencia, wo das Event abgehalten wird, Rede und Antwort stehen:

Weitere Themen des Kongresses werden die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Touristik, der Trend zum individuellen Reisen sowie das künftige Potenzial von Gastgeberland Spanien sowie die Zukunft des Reisebüro-Vertriebs sein.



unternehmen unter die Lupe nehmen.

für die Teilnehmenden viel Raum zum Netzwerken bieten. So wird es Gelegenheit geben zum Austausch mit hochrangigen Touristikern und Hoteliers aus Spanien, etwa bei den Abendveranstaltungen und bei den Ausflügen.



Zudem wird ein Amadeus-Top-Manager die Such- und Buchungstrends aus Sicht des IT-Hauses beleuchten. Ein weiteres Panel wird die technischen Herausforderungen der großen ReiseDas diesjährige Event wird daneben