Laufend werden in der Touristik neue KI-Lösungen vorgestellt, und das ist erst der Anfang. Wie verändert sich die Rolle der Veranstalter, wo müssen Prozesse in der Touristik neu gedacht werden – und was bringt das für Kunden und Vertrieb?

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) und deren Chancen und Perspektiven für die Touristik sind eines der zentralen Themen des fvw|TravelTalk Kongresses, der vom 20. bis 23. September in Valencia stattfindet. So wird zum Beispiel der Physiker Rüdiger Off aufzeigen, wie die Entwicklung weiter voranschreiten wird.In einer Diskussionsrunde mit den Chefs vier großer Unternehmen geht es nicht um Informatik, sondern um die Frage, wie Geschäftsmodelle sich ändern könnten und was Veranstalter heute tun müssen, um in Zukunft für Leistungsträger, Vertrieb und Kunden relevant zu bleiben.An dem Panel "" nehmen vier hochkarätige Touristiker teil:, Chef der TUI Deutschland sowie verantwortlich für die Quellmärkte Österreich, Schweiz und Polen,, CEO der Hotelplan Group, zu der auch Vtours und die Interhome Group gehören,, verantwortlich für die DER Touristik Deutschland, Österreich, Schweiz und der neue FTI-Chef, der einen umfangreichen beruflichen Hintergrund bei großen IT-Unternehmen hat.Fragt man übrigens heute ChatGPT, so erhält man zur Antwort, es gebe "einige Faktoren, die darauf hindeuten, dass Reiseveranstalter auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen könnten". Dazu zählten die Komplexität einer Reiseplanung, das Fachwissen über Destinationen, der persönliche Service und exklusive Angebote, die durch die Verhandlungsmacht der Veranstalter möglich seien.Doch eine Vorhersage sei schwierig, räumt der bekannte KI-Chatbot ein. Denn: Trotz der geschilderten Vorteile hätten der "Aufstieg des Internets und die Verfügbarkeit von Online-Reisebuchungsplattformen dazu geführt, dass viele Reisende ihre Reisen eigenständig planen und buchen können", auch mit Hilfe von "KI-gesteuerten Reiseplanungs-Apps".Weitere Schwerpunkte des Kongresses, an dem neben Touristikern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Hoteliers, Leistungsträger und Tech-Unternehmen aus Spanien teilnehmen werden, sind die Themen Nachhaltigkeit und Trends in der Travel Technology.