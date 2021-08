Nicolas Darveau-Garneau ist Chief Evangelist von Google.

Mit Nicolas Darveau-Garneau wird ein hochrangiger Google-Manager auf dem fvw|TravelTalk Kongress die nächsten Schritte der Digitalisierung beleuchten. Der Kanadier berät als Chief Evangelist Unternehmen, die weit fortgeschritten im Online-Marketing sind.

Ein Chief Evangelist ist in einem Unternehmen ein Vordenker für neue Trends, der sein Wissen intern und an Kunden weitergibt. Nicolas Darveau-Garneau führt ein Team von mehr als 50 Mitarbeitern weltweit und arbeitet mit den Google-Anzeigenkunden, die in ihrem digitalen Marketing weit fortgeschritten sind. Auf dem fvw|TravelTalk Kongress wird er aufzeigen, wie sich aus Sicht von Google die Digitalisierung weiter entwickeln wird und welche künftigen Trends für Unternehmen und ihr Marketing relevant werden.Der Kanadier ist seit zwölf Jahren bei Google. Zuvor hat er selbst vier Internet-Unternehmen mit gegründet. Davor war er Analyst bei Sanford C. Bernstein und Consultant bei McKinsey. Der ist Gastdozent für Maschinelles Lernen und Marketing an der Kellogg School of Management at Northwestern University. Er studierte Mathematik und Wirtschaft in Kanada und an der Harvard Business School.