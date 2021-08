Zeigt, wie Unternehmen Raum für permanente Erneuerung schaffen: Innovationsexperte Matthias Abel von Innovation Natives.

Anlässlich der Future Week finden am Freitag, 3. September zwei Masterclasses statt. Morgens geht es um das Thema Innovation, nachmittags um Datensicherheit. Es informieren Experten von Innovation Natives und Google.





Innovation Natives zeigen agiles Arbeiten

Google informiert über optimale Datennutzung



Jetzt kostenloses Ticket sichern! Kongress findet ganztägig am 1. und 2. September statt. Die Anmeldung ist dank eines Ticketsponsorings von AIC mit dem Code "aic.jetzt" kostenos. Der Kongress wird ergänzt um die Counter Days speziell für Reisebüros mit dem Schwerpunkt Traum- und Fernreisen am 31. August sowie die beiden Masterclasses am 3. September. Zur Anmeldung für das Event geht es fvw|TravelTalkfindet ganztägig am 1. und 2. September statt. Die Anmeldung ist dank eines Ticketsponsorings von AIC mit dem Code "aic.jetzt" kostenos. Der Kongress wird ergänzt um die Counter Days speziell für Reisebüros mit dem Schwerpunktam 31. August sowie dieam 3. September. Zur Anmeldung für das Event geht es hier Der

Für die Teilnahme an den Masterclasses ist eine Anmeldung zum fvw|TravelTalk Kongress erforderlich. Wer sich bereits zum Kongress angemeldet hat, kann kostenfrei an einer oder beiden Masterclasses teilnehmen. Nachmittags, von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, findet die Masterclass von Google mit dem Thema "Datensicherheit, First-Party-Daten und der Wandel bei digitalen Anzeigen" statt. Die beiden Datenspezialisten Katinka Schwanecke und Jean-Luc Saroin informieren, wie besonders kleine und mittelständische Unternehmen ihre Daten besser nutzen und effektiver für das Marketing nutzen können.Für die Teilnahme an den Masterclasses ist eine Anmeldung zum fvw|TravelTalk Kongress erforderlich. Wer sich bereits zum Kongress angemeldet hat, kann kostenfrei an einer oder beiden Masterclasses teilnehmen.

In der zweistündigen Masterclass "Mit Innovationen die Zukunft sichern", die am 3. September 2021 von 10.00 bis 12.00 Uhr im Anschluss an den fvw|TravelTalk Kongress stattfindet, erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie bestehende Strukturen um neuartige Innovationsprozesse und agile Arbeitsweisen ergänzen können. Matthias Abel und Marc-Norman Pfuhl, beide Geschäftsführer von Innovation Natives, geben Inspiration, wie Unternehmen mit agilen Strukturen und Methoden erfolgreich und wertstiftend, kurzfristig, aber trotzdem nachhaltig sind.Wie funktioniert eine nutzerzentrierte Unternehmensführung? Wie sieht ein Design-Thinking-Prozess aus? Wie lassen sich effektiv Ideen im ganzen Unternehmen generieren? Welches Mindset brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um innovativ zu sein? Was sind die typischen Probleme bei der Entwicklung neuer Produkte und Geschäftsfelder? Wie lassen sich Pilotprojekte initiieren?Auf all diese Fragen geben die Experten Antworten. Kongressteilnehmer können kostenfrei an der Masterclass teilnehmen.