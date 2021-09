Stand von Abu Dhabi auf der Reisemesse: Die Messe mit Ausstellern aus aller Welt speziell für Reisebüros ist bis Donnerstagabend geöffnet.

In der Future Week von fvw|TravelTalk laufen bis Donnerstagabend parallel zum Kongress-TV das Counter-TV, Webinare und die Reisebüro-Messe weiter. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Gewinne im Wert von 30.000 Euro verlost. Die Anmeldung ist weiter kostenfrei möglich.

Das Counter-TV-Programm finden Sie hier

Kontakte knüpfen im Chat auf der Reisemesse

Messestände anschauen. Klicken Sie hierfür links im Menü auf "Aussteller". Hier können Sie wahlweise die einzelnen Hallen anschauen oder sich nach Lust und Laune durch die Aussteller klicken.

Für Webinare und Masterclasses anmelden. Registrieren Sie sich im Timetable für die Webinare der Aussteller und die Masterclasses am Freitag (3. September). Sie erhalten umgehend eine Bestätigung per E-Mail und rechtzeitig vor Beginn noch einen Reminder.

Profil für Visitenkarte vervollständigen. Das erleichtert den Austausch mit den Ausstellern und ist die Eintrittskarte für unser Gewinnspiel.

Gewinne durchstöbern. Auch dieses Mal gibt es wieder tolle Sachpreise, Aufenthalte und noch vieles mehr zu gewinnen! Klicken Sie sich schon jetzt durch die über 50 Gewinne unserer Aussteller.

Am Donnerstag gibt es imweitere spannende Talks und Webinare speziell für Reisebüros. Es geht um Tipps für den Kreuzfahrt-Verkauf, eine Diskussion, wie man Nachwuchs im Reisebüro gewinnt und Talks mit aktuellen Informationen aus den Destinationen.Bei denim Counter-TV informieren TUI Cruises über die aktuellen Programme, Air Canada über die Umsteigeverbindungen in die USA und die Deutsche Bahn über die Kooperation mit Lufthansa bei der Anreise zum Frankfurter Flughafen.Auch diefür Reisebüros mit Tourismusämtern, Kreuzfahrtreedereien und vielen weiteren Ausstellern aus aller Welt ist weiter geöffnet. Auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartenim Wert von 30.000 Euro, darunter eine Flusskreuzfahrt mit Emerald Cruises in Europa oder Südostasien oder drei Nächte im Hotel Palazzo Versace in Dubai. Sie sind noch nicht angemeldet? Hier können Sie sich kostenfrei registrieren und dabei sein.Wir übertragen das Counter TV zudem auf fvw.de im Livestream. Die Messe ist weiter für Sie geöffnet . Nach erfolgtem Login gelangen Sie direkt in die Lobby. Das erwartet Sie: