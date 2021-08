Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister ist seit 1985 im Airline-Geschäft.

Klimawandel, Corona-Krise – die Luftfahrt-Branche steht vor immensen Herausforderungen: Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister, verantwortlich für das gesamte Passagier-Geschäft der Gruppe, spricht dazu als Redner beim diesjährigen fvw|TravelTalk Kongress.

1985 erstmals bei Lufthansa unter Vertrag

Die Luftfahrt steckt in der Krise: Touristik, Business Travel, Europa, Fernziele – was bleibt von den bisherigen Geschäftsmodellen noch übrig? Das ist die große Frage, vor der Airlines wie die Lufthansa aktuell stehen.Wie der Kranich-Carrier die Herausforderungen meistern will, das wird Vorstand Hohmeister beim diesjährigen fvw|TravelTalk Kongress erläutern. Der für die Passage-Airlines verantwortlich zeichnende Vorstand und langjährige Airline-Manager wird am Kongress-Tag am 2. September sprechen und Rede und Antwort stehen.Wie und wann will sich Lufthansa wieder vom Staat befreien, in dessen Obhut sich der Konzern während der Corona-Pandemie flüchten musste? Wie wird sich das Fliegen generell verändern? Werden Flugreisen nur noch Besserverdienenden vorbehalten sein? Wann und in welchem Umfang kommen die Geschäftsreisen zurück? Und welche Rolle wird der neue LH-Ferienflieger Eurowings Discover künftig im Konzern spielen? Auf diese und weitere Fragen wird Hohmeister dann sicher Antworten parat haben.Der Manager ist seit 2013 Mitglied des Lufthansa-Vorstands. Seine Airline-Karriere begann bereits 1985 in dem Konzern. Seit Anfang 2020 hat er die gesamte Koordination der Netzwerkplanung, des Revenue Managements sowie Distribution und Sales für sämtliche Passage-Airlines der Lufthansa Group unter sich. Zuvor war Hohmeister unter anderem CEO von Swiss sowie in verschiedenen Management-Funktionen bei den Thomas Cook Airlines tätig.