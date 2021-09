Der Kongress und die Counter Days werden live aus dem TV-Studio in der Hamburger Redaktion gestreamt.

Am heutigen Mittwoch beginnt der fvw|TravelTalk Kongress. Sie können sich weiterhin anmelden. Auf dem Programm stehen heute der Reisesicherungsfonds, innovative Unternehmer, Start-ups, New Work und die "Top unter 30". Außerdem gibt es viele Webinare und eine Reisemesse.

Messe ist geöffnet

Messestände anschauen. Klicken Sie hierfür links im Menü auf "Aussteller". Hier können Sie wahlweise die einzelnen Hallen anschauen oder sich nach Lust und Laune durch die Aussteller klicken.

Für Webinare und Masterclasses anmelden. Registrieren Sie sich bereits jetzt im Timetable für die Webinare der Aussteller und die Masterclasses am Freitag (3. September). Sie erhalten umgehend eine Bestätigung per E-Mail und rechtzeitig vor Beginn noch einen Reminder.

Profil für Visitenkarte vervollständigen. Das erleichtert den Austausch mit den Ausstellern und ist die Eintrittskarte für unser Gewinnspiel.

Gewinne durchstöbern. Auch dieses Mal gibt es wieder tolle Sachpreise, Aufenthalte und noch vieles mehr zu gewinnen! Klicken Sie sich schon jetzt durch die über 50 Gewinne unserer Aussteller.

Um 10.00 Uhr beginnt das Kongress-TV, das live aus dem Studio in der Hamburger Redaktion übertragen wird. Als erste Rednerin wird, Chief Sustainability Officer der Hotelgruppe Iberostar, ein leidenschaftliches Plädoyer dafür halten, auch in schwierigen Zeiten die langfristigen Ziele und die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten.Um 10.45 Uhr können Sie live denverfolgen. Am Dienstag war bekannt geworden, dass DRV und Co den neuen Reisesicherungsfonds organisieren sollen.– so nehmen Unternehmer ihre Zukunft in die Hand" ist der Titel einer Diskussion am Nachmittag. Mit dabei sind unter anderem Bookingkit-Geschäftsführer Christoph Kruse und Ralf Trilsbeek, Geschäftsführer LCC Reiseart.Weitere Themen sind: Warum braucht die? Hier hält Stefanie Berk (Deutsche Bahn) eine Eingangsrede. Welche Trends kommen aus dem? Ein Live-Talk mit Insider Mario Herger. Und wir stellen immit dem VIR junge Unternehmen sowie die Gewinner des Talentwettbewerbsvor.Der fvw|TravelTalkfindet ganztägig am 1. und 2. September statt. Die Anmeldung ist unter fvw-kongress.de möglich. Am Freitag finden zweistatt.Seit gestern laufen bereits Webinare und Talks im Rahmen des. Die Webinare unserer Partner bieten spannende Zielgebiets- und Produktinfos für den Neustart der Touristik. Und das Beste: Auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartenim Wert von 30.000 Euro, darunter eine Flusskreuzfahrt mit Emerald Cruises in Europa oder Südostasien oder drei Nächte im Hotel Palazzo Versace in Dubai. Sie sind noch nicht angemeldet? Hier können Sie sich kostenfrei registrieren und dabei sein.Wir übertragen Counter TV zudem auf fvw.de im Livestream. Die Messe ist bereits für Sie geöffnet . Nach erfolgtem Login gelangen Sie direkt in die Lobby. Das erwartet Sie: