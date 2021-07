Die Teilnahme am virtuellen fvw|TravelTalkkostet 49 Euro (plus MwSt). Damit kann man an allen Programmpunkten am 1. und 2. September teilnehmen. Die Teilnahme an denam 31. August und am Counter TV während der Kongresstage ist kostenfrei, ebenso die Teilnahme an den Webinaren an allen drei Tagen.Information und Anmeldung unter: fvw-kongress.de