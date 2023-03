Sie haben die Premiere von fvw|TravelTalk TV verpasst? Nicht alle vier Live-Sendungen von der ITB ansehen können? Oder möchten gezielt den Beitrag über eine der 16 Destinationen und weiteren Aussteller anschauen? Das ist jetzt auf dem Counter Place möglich.

Praktischer neuer Service auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk: In der Mediathek sind nun – neben den Aufzeichnungen der kompletten vier Sendungen von der ITB Berlin 2023 – auch die Beiträge über die präsentierten Tourismusbüros, Veranstalter und Dienstleister einzeln abrufbar. Ohne langes Scrollen und Suchen kann man sich so einen Bericht seiner Wahl mit einem Mausklick anschauen.fvw|TravelTalk TV hatte im Rahmen seiner Live-Premiere von der ITB in vier Sendungen insgesamt 16 relevante touristische Player vorgestellt – von Destinationen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika über die Luxusreederei Seabourn und den Erlebnisreisen-Veranstalter Gebeco bis zum Zahlungsdienstleister Ecommpay.Im Mittelpunkt der Beiträge stehen Interviews, die die FVW-Medien-Redakteure Holger M. Jacobs und Paul Needham mit den jeweiligen Touristikern führten, darüber hinaus gibt es Impressionen vom ITB-Stand sowie aktuelle Marketing-Videos zu sehen. Durch die Sendungen führten FVW-Medien-Moderatorin Charlotte Wolf.Die Moderation der Sendungen erfolgte in Deutsch, die meisten Interviews wurden in Englisch geführt. Hier ein Überblick in alphabetischer Reihenfolge über alle Tourismusunternehmen, über die berichtet wurde und deren Beiträge nun in der Mediathek auf dem Counter Place – nach kurzer kostenloser Anmeldung – abrufbar sind:Andreas M. Gross, Vorsitzender der Arge Lateinamerika (auf Deutsch)Tirso Tromp, Europa-Direktor der Aruba Tourism Authority (auf Deutsch)Tourismusminister Ian Gooding-Edghill sowie CEO Jens Thraenhart und Europa-Direktorin Anita Nightingale von Barbados Tourism Marketing (auf Englisch)Evan Tillett, CEO des Belize Tourism Board (auf Englisch)Tourismusminister William Rodríguez (auf Englisch) und Christoph Burkheiser, Sales Manager von Amadeus Travel (auf Deutsch)Tourismusminister Ruisandro Cijntje und Muryad de Bruin, Managing Director des Curaçao Tourist Board (auf Englisch)Harry White, Senior Business Development Manager von Ecommpay (auf Englisch)CCO Michael Knapp und Marketing-Chef Andreas Janz (auf Deutsch)Anna Kekelia, Head of Brand Development der Georgian National Tourism Administration (auf Englisch)Raki Phillips, CEO der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (auf Englisch)Abdul Karim Rahman Hamzah, Tourismusminister von Sarawak (auf Englisch)Robin West, Vice President Expeditions Operations and Planning von Seabourn (auf Englisch)Carrie Kwik, Executive Director Europe des Singapore Tourism Board (auf Englisch)Nomasonto Ndlovu, COO von South African Tourism (auf Englisch)David Perez, CEO von Turismo de Tenerife, und Laura Castro, Tourismusdirektorin der Inselregierung (auf Englisch)Alicia Edwards, Vorstandsvorsitzende von Tourism (auf Englisch)