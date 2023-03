Spanien lockt mit Kultur (hier die Hauptstadt Madrid), Natur sowie hochwertiger Hotellerie und Gastronomie. Wie kann das Land mehr Luxusurlauber anziehen? Darum geht es auf einer ITB-Veranstaltung.

Hochrangige Vertreter des spanischen Tourismus informieren und diskutieren am kommenden Mittwoch, wie sich der Luxustourismus wandelt und wie das wichtigste Auslandsreiseziel der Deutschen mit neuen Angeboten mehr zahlungskräftige Urlauber aus Deutschland gewinnen kann.

"Deutsche Reisetrends: Wie man kaufkräftige Kunden für reife Reiseziele gewinnen kann", lautet der Titel der einstündigen Veranstaltung, die am kommenden Mittwoch von 11.30 bis 12.30 im Konferenzraum auf dem Spanien-Stand (Halle 2.1./101) stattfindet. Eingangs präsentiertvon der Kommunikationsagentur KPRN eine Studie zu den Veränderungen auf dem deutschen Luxusreisemarkt, die zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Braintrust CS erstellt wurde.Über die Chancen für Spanien diskutieren im Anschluss unter der Leitung von fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt:, Generaldirektor von Turespaña, Area Director of Tourism Promotion der Comunidad de Madrid, Area Director Tourism Markets von Turismo Asturias, Geschäftsführer des Think Tank TuriumSind spanische Reiseziele bereit für den neuen deutschen Reisenden? Wie kann Spanien kaufkräftige Besucher dazu bringen, ein Reiseziel wiederzuentdecken, das sie vermeintlich schon sehr gut kennen? Was sind die wichtigsten Faktoren für deutsche Luxusreisende? Welche Rolle spielen in Deutschland Reisebüros und Spezialveranstalter bei der Organisation von hochwertigen Individualreisen? Wie steht Spanien im Vergleich zu anderen Mittelmeer-Destinationen?Um diese Fragen geht es bei der Veranstaltung. Die Teilnahme ist für alle Interessierten aus der Touristik und von Medien kostenlos, es wird aber um eine Registrierung per Mail untergebeten.