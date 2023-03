An allen drei Messetagen wird das fvw|TravelTalk Daily erscheinen. Außerdem sendet das Medienhaus in diesem Jahr erstmals live von der Reisemesse.

In diesem Jahr feiert fvw|TravelTalk TV auf der Reisemesse vom 7. bis 9. März Premiere. Außerdem produziert die Redaktion an drei Messetagen das brandaktuelle Daily.

Mittendrin statt nur dabei: FVW Medien ist auch bei der diesjährigen ITB wieder Herausgeber der Messezeitung fvw|TravelTalk Daily, die an den drei Messetagen erscheint, sowohl in gedruckter Form als auch als E-Paper. Bezieher vom Newsletter fvw|TravelTalk am Morgen erhalten sie automatisch bereits am Vorabend. Darüber hinaus wird in allen Newsletters aktuell von der Messe berichtet, und auf fvw.de gibt es einen eigenen ITB-Bereich.



Mehr dazu

Das ist neu:

Viele Partner im fvw|TravelTalk TV

TV-Sendungen live und in der Mediathek

FVW Medien macht diesmal auf der ITB auch Fernsehen. Bei der Reisemesse feiertPremiere. In vier Sendungen gibt es tagesaktuelle Interviews mit internationalen Destinationen und anderen ITB-Ausstellern sowie bildreiche und interessante News und Hintergründe von der Messe direkt auf den Bildschirm ins Büro.Live auf Sendung gehen das ITB-Partnerland Georgien, die AG Lateinamerika, Ras Al Khaimah, Sarawak, Singapur, Südafrika und Teneriffa. Die Karibik ist mit Aruba, Barbados, Curaçao und Tobago vertreten, Mittelamerika mit Belize und Costa Rica. Auch die Kreuzfahrt-Reederei Seabourn, Erlebnisreiseanbieter Gebeco und Zahlungsdienstleister Ecommpay stellen sich den Fragen der FVW-Medien-Redakteure Holger M. Jacobs und Paul Needham.fvwTravelTalk TV wird am 7. März um 16.30 Uhr, am 8. März um 13.00 Uhr und 16.30 Uhr sowie am 9. März um 13.00 Uhr live über fvw.de (vor der Paywall) und auf demausgespielt. Alle Sendungen sind im Counter Place jederzeit abrufbar. In individuellen Gesprächen stellt fvwTravelTalk zudem dasvor.Sie haben News zur ITB? Die Redaktion erreichen Sie unter redaktion@fvw.de und im Pressezentrum Halle 6.3, Raum 208.