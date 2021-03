Diesmal rein virtuell: die ITB Now, die vom 9. bis 12. März 2021 stattfindet.

Statt real findet die weltgrößte Reisemesse dieses Jahr rein digital statt. Der Kongress auf zwei digitalen Bühnen bietet etwa 280 Vorträge, Diskussionen und Interviews. Wie der Besuch der ITB Now funktioniert und was Reiseverkäufer nicht verpassen sollten – ein Überblick.

Und das läuft auf den Bühnen

Statt der üblichen zwölf bietet der diesjährige Kongress der ITB Now nur zwei Bühnen. Da die einzelnen Beiträge aber deutlich kürzer gehalten sind als sonst, bleibt die Auswahl dennoch groß, und alle wichtigen Themen vom Luxusreisen über Kreuzfahrt bis hin zu Business Travel und Nachhaltigkeit finden Gehör in den Sessions. Insgesamt stehen in diesem Jahr gut 280 Veranstaltungen auf dem Programm. Fast sämtliche Beiträge finden in englischer Sprache statt. Auch für Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer sind viele interessante Vorträge und Diskussionen dabei. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.



Dienstag, 9. März

10:35 – 10:55 Die neue Realität des Vertriebs in der Post-Corona-Reisewelt (Diskussionsrunde)

11:00 – 11:15 Die Zukunft der TUI (Interview mit TUI-Chef Friedrich Joussen)

11:00 – 11:30 Reiseschutz 2021: Alles Wissenswerte für die Beratung und den Verkauf in Corona-Zeiten (Stefan Kirchner, Allianz)

11:20 – 11:35 Die Zukunft der DER Touristik (Interview mit DER-Touristik-Chef Sören Hartmann)

12:00 – 12:35 Tokio stellt sich vor (spannend, weil die Olympischen Spiele dort 2021 stattfinden)

12:20 – 12:35 Zukunft der Luftfahrt (Interview mit Emirates-Chef Tim Clark)

13:00 – 13:30 Die Weltausstellung Expo 2020 in Dubai (das zweite große Event 2021 neben den Olympischen Spielen in Japan)

15:15 – 15:30 Die Trends bei Kreuzfahrten (Pierfrancesco Vago, MSC)

16:30 – 16:55 D-A-CH Tourism Market Outlook (Diskussion)

17:25 – 17:55 Sicher reisen nach Covid-19 (Diskussionsrunde)



Mittwoch, 10. März

10:00 – 11:30 Reiseweltmeister Deutschland – Entwicklung, Trends, Prognosen mit Augenmerk auf Malaysia

12:25 – 12:55 Pauschalreise im Umbruch – was bleibt nach Corona? (Diskussionsrunde)

16:00 – 16:15 Die Zukunft des Reisevertriebs (Booking.com-Chef Glenn Fogel)

17:00 – 17:30 Hilft virtuelle Realität (VR) beim Reiseverkauf?



Donnerstag, 11. März

11:00 – 11:30 Andalusien nach Covid-19

12:10 – 12:35 Der Restart des Tourismus in Europa (Diskussion)

16:00 – 16:20 Covid-19 und Tourismusausbildung



Freitag, 12. März

14:00 – 14:30 Menschenrecht in den Lieferketten (Studiosus)

14:00 – 14:30 Mentales Training: Der Urlaub beginnt im Kopf

15:00 – 15:25 Wellness-Reisen 2021

ab 16:00 Hospitality Forum

18:00 – 18:15 Klimafreundlich fliegen

Auch wenn die virtuelle Messe kein wirklicher Ersatz für das persönliche Treffen ist: So manche Vorteile bietet die digitale Variante der ITB denn doch.So kann man sich bis zur letzten Sekunde vor Eröffnung eine Eintrittskarte besorgen – ohne Angst davor, attraktive Frühbucherkonditionen verpasst zu haben, und natürlich ohne Anstehen am Ticket-Center vor Ort. Los geht es mit der weltgrößten Reisemesse am Dienstag, 9. März. Bis Freitag, 12. März, findet sie dann in rein digitaler Form statt.Dabei bietet die ITB Now auch für Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wieder viele spannende Themen und Termine – vom Besuch der Aussteller über die Teilnahme am Kongress bis hin zum virtuellen Networking mit Ausstellern und anderen Besuchern. fvw|TravelTalk hat die wichtigsten Tipps für einen gelungenen, technisch störungsfreien und möglichst effektiven Messebesuch recherchiert.Diesmal gibt es nur zwei Preiskategorien. Die reguläre Karte, die für alle vier Tage der ITB Now gültig ist, kostet 99 Euro. Reisebüros erhalten über Verbände wie den DRV einen vergünstigten Preis von 89 Euro. Studenten zahlen 49 Euro. Zu bekommen sind die Tickets über die Website der ITB Now. Wer eine digitale Eintrittskarte gekauft hat, legt als Erstes ein Profil an – mit Name, Firma, Funktion, Kontaktmöglichkeiten und Interessen.Nach der Registrierung erhält man einen Zugangs-Link für seine persönliche virtuelle Lobby. Dort landen Besucher direkt nach dem Login und können sich in digitalen Gebrauchsanweisungen über alle Inhalte der Plattform informieren. Dazu gehört die Übersicht über die Live-Beiträge des Kongresses und über den eigenen Networking-Bereich sowie eine Übersicht über alle Aussteller (Showfloor). Unter "My ITB" kann man zudem seinen persönlichen Terminkalender verwalten, Programm-Sessions vormerken oder Visitenkarten speichern.Zum Ausstellungsbesuch auf dem "Showfloor" müssen sogenannte Brand Cards angeklickt werden, also die auf der Plattform rechteckig dargestellten Firmenprofile der Aussteller. Publikationen lassen sich hier herunterladen, Filme anschauen, Live-Präsentationen verfolgen oder persönliche Treffen vereinbaren. Manche Stände bieten zusätzlich eigene virtuelle Cafés an. Mit dabei sind diesmal mehr als 2500 ausstellende Destinationen und touristische Unternehmen aus über 120 Ländern.Smalltalk und andere Gespräche geschehen über den Discovery Graph im Communication Center. Auf Basis eines Algorithmus macht dieser den Besuchern Kontaktvorschläge. Aber auch nach bereits bestehenden Kontakten lässt sich suchen. Zusätzlich bietet die ITB Now auch selbst einige themenorientierte Cafés an. Gut zu wissen: Die Plattform lässt sich auch noch nach Abschluss der Messe bis Ende Mai nutzen, so dass Reisebüros auch im Nachgang die wichtigsten Informationen und Kontakte finden und Kongressbeiträge anschauen können.Bevor es vom 9. März an ernst wird, sollten sich die Reisebüro-Mitarbeiter mit den Funktionen der Plattform vertraut machen. Dazu bietet die Messe bereits am Vortag, also am 8. März, einen sogenannten Orientierungstag an. "Man muss das schon üben", sagt ITB-Chef David Ruetz: "Das ist ein wenig so wie mit dem Erlernen des Fahrradfahrens." Während der gesamten Messe können sich die Besucher bei Fragen oder Problemen zudem an ein Service- und Support Helpdesk wenden.Der Kongress, der auf zwei digitalen Bühnen stattfindet, bietet etwa 280 Vorträge, Diskussionen und Interviews. fvw | TravelTalk hat sich das Programm schon einmal angesehen und Beiträge herausgesucht, die für Reiseverkäufer besonders interessant sein dürften. Fast alle Veranstaltungen finden diesmal auf Englisch statt, Übersetzungen gibt es nicht. Lediglich Vorträge zu rein deutschen Themen finden in der Muttersprache statt.In unseren Online-News auf fvw.de sowie in allen Newslettern werden wir umfassend über die ITB Now berichten. Nachberichte finden sich zudem in der nächsten Print-Ausgabe (6/21) am 19. März. Zudem ist fvw|TravelTalk bei Diskussionen im Rahmen des Kongresses vertreten, darunter: "D-A-CH Tourism Market Outlook" am 9. März um 16.30 Uhr sowie "Reiseweltmeister Deutschland – Entwicklung, Trends, Prognosen mit besonderem Augenmerk auf Malaysia" am 10. März um 10.00 Uhr.