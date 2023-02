Live-Sendungen von der ITB: fvw|TravelTalk TV feiert in Berlin Premiere.

fvw|TravelTalk startet ein innovatives TV-Projekt für die Live-Berichterstattung von der ITB. Aus dem weltweiten Netzwerk von FVW Medien wirken vor allem zahlreiche Destinationen, aber auch technische Dienstleister und Veranstalter mit.

FVW Medien holt die ITB ins Büro

Vier Sendungen direkt vom Messegelände

Wann sendet fvw|TravelTalk TV? Dienstag, 7. März, 16.30 Uhr: Barbados, Curaçao, Aruba, Tobago

Mittwoch, 8. März, 13.00 Uhr: Seabourn, Teneriffa, Ecommpay

Mittwoch, 8. März, 16.30 Uhr: Südafrika, Singapur, Philippinen

Donnerstag, 9. März, 13.00 Uhr: Costa Rica, Gebeco, Nicaragua, Belize

fvw|TravelTalk macht jetzt auch Fernsehen: Bei der ITB Berlin vom 7. bis 9. März hat das neue Format Premiere. In vier Sendungen gibt es tagesaktuelle Interviews von internationalen Destinationen und ITB-Ausstellern sowie interessante News und Hintergründe von der Messe direkt auf den Bildschirm ins Büro.Neben den Interviews direkt an den Messeständen gibt es bunte Eindrücke aus dem Messeleben sowie aktuelle Videos der Partner. So erwartet Sie eine bildreiche und kurzweilige Mischung aus Informationen aus erster Hand, Reiselust und ITB-Flair – ideal für Touristikprofis, die nicht in Berlin dabei sein können, aber auch, um sich auf den Messebesuch einzustimmen.Schon jetzt steht ein Großteil der Aussteller fest, die bei fvw|TravelTalk TV zu sehen sind: Die Karibik ist mit Aruba, Barbados, Curaçao und Tobago und vertreten, Mittelamerika mit Belize, Costa Rica und Nicaragua und Asien mit den Philippinen und Singapur. Ebenfalls live auf Sendung gehen Südafrika und Teneriffa.Für Spannung ist also gesorgt – zumal sich neben diesen Destinationen auch die Kreuzfahrtreederei Seabourn, Erlebnisreiseveranstalter Gebeco und Zahlungsdienstleister Ecommpay den Fragen der FVW-Medien-Redakteure Holger M. Jacobs und Paul Needham stellen. fvw|TravelTalk TV wird am 7., 8. und 9. März live über fvw.de (vor der Paywall) und auf dem Counter Place ausgespielt:Außerdem werden alle Interview-Sessions im Counter Place on demand jederzeit abrufbar sein.