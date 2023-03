Ziel des Young-Konzepts von fvw|TravelTalk ist es, Perspektiven aufzuzeigen und jungen Touristikern dabei zu helfen, in der Branche Fuß zu fassen und sich zu vernetzen. Welcher Ort eignet sich dafür besser als die ITB Berlin?

fvw|TravelTalk TV sendet erstmals live von der ITB fvw|Travel Talk TV wird vom 7. bis 9. März vier Sendungen mit tagesaktuellen Interviews zu internationalen Destinationen und ITB-Ausstellern sowie interessante News und Hintergründe von der ITB ausstrahlen. Mit dabei sind unter anderem diverse Tourismusminister und Veranstalter.



Gemeinsam mit der renommierten Destination Management Company verlost fvw|TravelTalk Young insgesamt fünf Freitickets für die ITB Berlin, die vom 7. bis zum 9. März in der Hauptstadt stattfindet. Darüber hinaus erhält einer der Youngsters die Möglichkeit, gemeinsam mit Nina Lassen aus dem Young-Team im Rahmen der Messe bei einem Networking-Dinner der Liberty International Tourism Group am 08. März dabei zu sein. Für angehende Touristiker ist dieses Event, die ideale Gelegenheit, um Branchenkontakte zu schmieden, denn die DMC vertritt einige wichtige Destinationen weltweit.Die Liberty International Tourism Group wurde 1991 gegründet und betreut heute über 90 Destinationen rund um den Globus. Zum Portfolio der Gruppe gehören Europa, der Mittlere Osten, die asiatische Pazifik-Region, Afrika und Amerika. "Durch unsere weltweite Präsenz bringen wir die Liberty International Tourism Group unseren Kunden die Welt jeden Tag ein Stück näher. Aus diesem Grund sind uns junge, talentierte Nachwuchskräfte so wichtig, da sie jeden Tag frischen Wind und neue Ideen in unsere Branche bringen", erklärt Patrick Werner, Sales-Director der Liberty International Tourism Group.Wenn Ihr kostenlos bei der ITB Berlin dabei sein wollt, könnt Ihr Euch mit einer Mail unter dieser Adresse bewerben: young@fvw-medien.de