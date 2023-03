In der vierten Sendung von fvw|TravelTalk TV kommen live von der ITB Vertreter der Destinationen Costa Rica und Belize, des Kieler Erlebnisreiseveranstalters Gebeco und der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika zu Wort.

William Rodríguez , Tourismusminister von Costa Rica, und Christoph Burkheiser , Sales Manager von Amadeus Travel (Costa Rica),

Evan Tillett, CEO des Belize Tourism Board,

Andreas M. Gross, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika, sowie

, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika, sowie Michael Knapp, CCO von Gebeco, und sein Marketing- und Vertriebschef Andreas Janz.

Sie stellen sich den Fragen der FVW-Medien-Redakteure Holger M. Jacobs und Paul Needham.



Sendung verpasst? Was die Gäste zu sagen haben, erfahren Sie in Kürze in der Aufzeichnung.