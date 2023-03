Am ersten Tag der ITB startete fvw|TravelTalk TV mit Top-Gästen aus der Karibik. Jetzt kommen die Vertreter der Kreuzfahrt-Reederei Seabourn, der Destination Teneriffa und des Zahlungsdienstleisters Ecommpay zu Wort.

In der zweiten Sendung von fvw|TravelTalk TV – live von der ITB powered by Seabourn, Teneriffa und Ecommpay – treten Robin West (Vice President Expeditions Operations and Planning/Seabourn), David Perez (CEO von Turismo de Tenerife) gemeinsam mit Laura Castro (Tourismusdirektorin der Inselregierung Teneriffas) und Harry White (Senior Business Development Manager Ecommpay) auf.



ITB-TV Sendung 2

Sie stellen sich den Fragen der FVW-Medien-Redakteure Holger M. Jacobs und Paul Needham.Was die Gäste zu sagen haben, erfahren Sie in diesem Live-Video: