Messe Berlin

Wer ist dabei? Wie voll ist es? Wo finde ich wen? Fragen über Fragen zur "neuen" ITB. Antworten gibt es am 9. Februar im Digital Talk.

2019 fand die letzte ITB "live" in Berlin statt. Nun kehrt die größte touristische Fachmesse der Welt zurück – mit einem grundlegend überarbeiteten Konzept. Was ist Anfang März zu erwarten? Die Antwort gibt die ITB beim Digital Talk am 9. Februar – jetzt anmelden!