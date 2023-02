An den ITB-Eingängen erhalten die Besucher die druckfrischen fvw|TravelTalk Dailys.

Umfassender denn je berichtet fvw|TravelTalk diesmal auf und über die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin. Außer den täglich gedruckten und elektronischen Zeitungen gibt es erstmals zahlreiche Interviews auf fvw|TravelTalk TV.

Der Verlag FVW Medien ist bei der ITB Berlin vom 7. bis 9. März in Berlin dabei, auch als Herausgeber der an allen drei Tagen erscheinenden Messezeitung. In Papierform verteilen Hostessen die Dailies mit News und Berichten direkt in den Hallen.Auch an große Hotels werden die Publikationen ausgeliefert, so dass sie bereits zum Frühstück oder in der Bahn gelesen werden können. Leserinnen und Leser erfahren alles darüber, was am Vortag auf der Messe geschehen ist und erhalten Hinweise auf wichtige Ereignisse am Erscheinungstag.Zudem sind die fvw|TravelTalk Dailies alserhältlich. Bezieher vomerhalten sie automatisch sogar bereits am Vorabend. Darüber hinaus wird in allen Newsletters aktuell von der Messe berichtet, und aufgibt es einen eigenen ITB-Bereich.Ganz neu ist. Es läuft live auf fvw.de und auf dem Counter Place. Im fvw|TravelTalk TV werden Aussteller direkt an ihrem Messestand interviewt und präsentieren ihre Neuheiten. Neben den Interviews gibt es bunte Eindrücke aus dem Messeleben sowie aktuelle Videos der Partner. So erwartet die Zuschauer eine bildreiche und kurzweilige Mischung aus Informationen aus erster Hand, Reiselust und ITB-Flair – ideal für Touristikprofis, die nicht in Berlin dabei sein können, aber auch, um sich auf den Messebesuch einzustimmen.Schon jetzt steht ein Großteil der Aussteller fest, die bei fvw|TravelTalk TV zu sehen sind: Die Karibik ist mit Aruba, Barbados, Curaçao und Tobago vertreten, Mittelamerika mit Belize und Costa Rica. Ebenfalls live auf Sendung gehen die Destinationen Georgien, Lateinamerika, Ras Al Khaimah, Singapur, Südafrika und Teneriffa sowie Seabourn, Gebeco und Epaycomm.Zudem stellt fvw|TravelTalk in individuellen Gesprächen eine ganz neue Zeitschrift vor: das B2C-, das erstmals in diesem Jahr erscheinen und über Reisebüros verteilt wird.