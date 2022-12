Das Chateau Louise de La Vallière aus der Vogelperspektive

In einem Schloss, das den Namen der Lieblingsgeliebten des französischen Königs Ludwig XIV. trägt, wird das Grand Siècle zum Leben erweckt. Die Gäste erwartet nicht nur ein angenehmer Aufenthalt, sondern auch eine Reise durch das 17. Jahrhundert.

Chateau Louise de La Vallière, ein neues Fünf-Sterne-Hotel im französischen Loire-Tal, wurde kürzlich als Teil der Relais & Châteaux Kollektion eröffnet. Es diente als Ferienresidenz der Lieblingsgeliebten von König Ludwig XIV., Louise de la Vallière. Das weitläufige Anwesen erstreckt sich über 47 Hektar mit jahrhundertealten Eichen und Zedern, Feigenbäumen, Rosengärten und Bienenstöcken.Das Schloss aus dem 16. Jahrhundert liegt in der Nähe von Tours und Amboise und wurde in ein Boutique-Hotel mit 20 Zimmern und Suiten, einem gehobenen Restaurant und einem Spa umgewandelt.Die Restaurierung des Schlosses wurde vom Innenarchitekten Jacques Garcia durchgeführt, und die Dekoration umfasst antike Möbel, Gemälde, Wandteppiche und Kunstgegenstände.Das Restaurant L'Amphitryon, das nach der Komödie von Molière aus dem 17. Jahrhundert benannt wurde, bietet ein üppiges, mehrgängiges Degustationsmenü in einer Umgebung, die vom Prunk des 17. und 18. Jahrhunderts inspiriert ist.Das La Rosee Spa befindet sich am Waldrand und umfasst fünf spezielle Behandlungsräume, einen Whirlpool, eine Erlebnisdusche und einen Bereich für Halotherapie. Das Personal trägt historische Kleidung – ebenfalls orientiert am Grand Siècle (17. Jahrhundert) – stellt die Rituale und Bräuche der historischen Ära nach.