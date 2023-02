Sandals Resorts

Das Sandals Halcyon Beach Resort auf St. Lucia erstrahlt nach der Neueröffnung in modernem Glanz.

Die Sandals Resorts in der Karibik werfen sich gar mächtig in Schale. Dieses Jahr stehen diverse Neu- und Wiedereröffnungen der Luxus-Hotelkette auf St. Lucia und Jamaika an.

