TUI BLUE

Das TUI Blue Atlantica Sungarden Park auf Zypern startet im Sommer.

TUI Blue wird im Sommer 2023 fünf neue Hotels in Spanien, Ägypten, Zypern und Thailand ins Portfolio aufnehmen. In den kommenden Jahren sollen acht weitere Neueröffnungen unter anderem in China und im Senegal stattfinden.

Das Hotelsegment der TUI Group plant für die kommenden zwei Jahre 13 Hotel-Neueröffnungen in Asien, Afrika und der Karibik – darunter