FVW Medien/Screenshot

Das Conservatorium Hotel heißt bei Call of Duty "Breenbergh Hotel".

Das Amsterdamer Conservatorium Hotel will gegen eine unsachgemäße Verwendung seines Gebäudes im Spiel Call of Duty: Modern Warfare II vorgehen. Das 5-Sterne-Hotel wird im Spiel vollständig zerstört.

Das Amsterdamer Conservatorium Hotel will gegen eine unsachgemäße Verwendung seines Gebäudes im Spiel Call of Duty: Modern Warfare II vorgehen. Das 5-Sterne-Hotel wird im Spiel vollständig zerstört. Call of Duty: Modern Warfare II wurde am 28.&nb