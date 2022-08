Das jetzig Hilton an der Kennedybrücke im Bonn aus der Vogelperspektive

In Bonn ist die Hilton-Ära vorbei. Das Hotel an der Kennedybrücke wird vom 1. Januar 2023 an von Dorint betrieben – mit zwei Marken unter einem Dach.

Wie das Unternehmen mitteilt, werden 171 Zimmer künftig als Dorint Hotel Bonn geführt, die restlichen 81 Zimmer unter der jungen Marke Essential by Dorint im mittleren Segment.



Essential by Dorint steht für hohen Schlafkomfort, das beste Frühstück am jeweiligen Standort, schnelles, kostenfreies W-LAN sowie für den herzlichen und kompetenten Service, wie es bei Dorint heißt. In jeder Essential-Destination werde zudem großer Wert auf gute, aktive Nachbarschaftspflege gelegt. Die Zimmer werden sich in ihrem Design nach Marken unterscheiden und teilweise als Apartments, beziehungsweise Longstay-Zimmer angeboten.



In Bonn breiter aufgestellt

Die Dorint Gruppe hat einen langfristigen Pachtvertrag mit dem Eigentümer, der HKB Hotel an der Kennedybrücke Bonn GmbH & Co KG, abgeschlossen. Die beiden Partner werden 2023 zehn Millionen Euro investieren, um das Hotel in großen Teilen zu modernisieren.Das neue Interieur und Design-Konzept verantworten die Hamburger Joi-Design Innenarchitekten. Das zentral gelegene Hotel in der Bonner Innenstadt ist als Tagungs- und Konferenzhotel am Markt etabliert. Das Hotel soll künftig Geschäftsreisende und Individualgäste gleichermaßen ansprechen.Das Haus verfügt über insgesamt 252 Zimmer und Suiten, 14 Veranstaltungsräume, einen Ballsaal, ein Restaurant, eine Lobby-Bar und ein – sich in Richtung Rhein öffnendes – großzügiges Atrium. Darüber hinaus gibt es einen Freizeitbereich mit Pool, Sauna und Fitnessbereich sowie eine Tiefgarage mit 124 Stellplätzen."Wir freuen uns, dass wir die Dorint-Geschäftsleitung überzeugen konnten, einen langjährigen Pachtvertrag für dieses renommierte Haus an der Kennedybrücke abzuschließen. Gemeinsam werden wir das Haus an diesem exponierten Innenstadt-Standort – nicht zuletzt durch das geplante Investment – neu positionieren und in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen", kommentiert Thorsten Bauschmann, Geschäftsführer der Honasset GmbH und verantwortlich für die Immobiliensparte der Kölner Honestis AG, die neue Partnerschaft. "Dafür spricht auch, dass wir – als unser Pilotprojekt – die beiden Dorint Marken unter einem Dach vereinen. Wir wollen uns damit in Bonn deutlich breiter aufstellen."Dorint-CEO Jörg Böckeler fügt hinzu: "Die Zwei-Marken-Strategie unter dem Dach einer Immobilie ist Bestandteil unseres ehrgeizigen, kontrollierten Wachstumskurses." Alle Mitarbeiter sollen von der Dorint Gruppe übernommen werden.

