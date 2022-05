Imago / Die Videomanufaktur

Sonnenuntergang am Campingplatz in Grömitz. Das gute Wetter lockt Spontanreisende an die Ostsee.

Der Deutschland-Tourismus arbeitet sich nach dem Ende der Beschränkungen langsam aus dem Corona-Tief. Die Zahl der Übernachtungen von Reisenden in Hotels, Pensionen und Co stieg im März gegenüber dem Lockdown-Monat des Vorjahres um 175,7 Prozent auf 25